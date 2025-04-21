Метоклопраміду гідрохлорид (Metoclopramidi hydrochloridum)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,32
Економія при броні: -33,66 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,20
Економія при броні: -0,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,30
Економія при броні: -24,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,20
Економія при броні: -24,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,30
Економія при броні: -24,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
9,18
Економія при броні: -0,53 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,55
Економія при броні: -6,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,30
Економія при броні: -24,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,18
Економія при броні: -14,65 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,29
Економія при броні: -5,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,16
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,10
Економія при броні: -5,34 грн