Метоклопраміду гідрохлорид (Metoclopramidi hydrochloridum)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00
Економія при броні: -33,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,50
Економія при броні: -27,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,50
Економія при броні: -27,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
47,23
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00
Економія при броні: -33,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,50
Економія при броні: -1,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00
Економія при броні: -33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,50
Економія при броні: -1,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"