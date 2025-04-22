Метоклопраміду гідрохлорид (Metoclopramidi hydrochloridum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00
Економія при броні: -31,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,73
Економія при броні: -5,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,50
Економія при броні: -24,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,34
Економія при броні: -5,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,30
Економія при броні: -22,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,21
Економія при броні: -35,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00
Економія при броні: -31,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
34,95
Економія при броні: -1,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
130,18
Економія при броні: -44,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,87
Економія при броні: -1,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00
Економія при броні: -31,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,50
Економія при броні: -24,70 грн