Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
30,00
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,99
Економія при броні: -2,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40
Економія при броні: -0,40 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,00
Економія при броні: -0,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40
Економія при броні: -0,40 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,09
Економія при броні: -1,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,56
Економія при броні: -2,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Економія при броні: -0,80 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40
Економія при броні: -0,40 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,00
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,99
Економія при броні: -1,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,20
Економія при броні: -2,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40
Економія при броні: -0,40 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,24
Економія при броні: -2,15 грн