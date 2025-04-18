Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 222 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
30,73
Економія при броні: -1,92 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,49
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,58
Економія при броні: -4,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,15
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Економія при броні: -0,90 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,00
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,75
Економія при броні: -0,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,14
Економія при броні: -2,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Економія при броні: -0,90 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,56
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
30,01
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,48
Економія при броні: -1,62 грн