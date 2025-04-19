Львів (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
15,83
Економія при броні: -0,96 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,51
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40
Економія при броні: -0,90 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Економія при броні: -1,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Економія при броні: -1,30 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,40
Економія при броні: -1,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,67
Економія при броні: -2,97 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Економія при броні: -1,30 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,00
Економія при броні: -1,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Економія при броні: -1,30 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,00
Економія при броні: -1,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
19,80
Економія при броні: -2,30 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Економія при броні: -1,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Економія при броні: -1,30 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40
Економія при броні: -0,90 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,00
Економія при броні: -1,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Економія при броні: -1,30 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,55
Економія при броні: -1,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Економія при броні: -1,30 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Економія при броні: -1,70 грн