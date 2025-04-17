Київ (адресу не вказано)
Доступно в 870 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40
Економія при броні: -0,20 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Економія при броні: -0,60 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Економія при броні: -1,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
17,10
Економія при броні: -1,21 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,54
Економія при броні: -2,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,89
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,37
Економія при броні: -1,44 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,55
Економія при броні: -2,23 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,55
Економія при броні: -4,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40
Економія при броні: -0,20 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"