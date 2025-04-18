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Біпролол (Biprolol)

Біпролол (Biprolol)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 378 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
17,76 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
17,73 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
19,11 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
14,99 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,56
Економія при броні: -0,97 грн
27,59 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
14,46 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,13 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,15 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,00 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,62
Економія при броні: -4,84 грн
26,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
19,80
Економія при броні: -1,30 грн
18,50 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
17,76 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,50 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Економія при броні: -0,40 грн
28,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
16,68 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,53 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
19,14 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,22 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
17,97 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
17,88 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
24,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Економія при броні: -0,30 грн
18,50 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
17,97 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,84 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,12 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Біпролол таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80 грн
Біпролол таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,30 грн
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