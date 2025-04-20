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Гематоген (Haematogenumchild)
Гематоген (Haematogenumchild)
Запоріжжя
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Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
327.0 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
24,70
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
335.8 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
22,80
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
336.0 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,80
грн
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Відчиняється о 09:00
Южне, просп. Миру, 13/5
336.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,80
грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
357.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
24,90
грн
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Відчиняється о 08:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
358.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
24,70
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
358.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
358.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
358.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,80
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
358.6 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
24,70
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
358.7 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
24,70
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
358.8 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
24,90
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
358.8 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
24,70
грн
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Фармацевт копєйкін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 80
359.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
35,00
грн
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Аріанна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
359.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
35,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
359.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
24,00
грн
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Аптека акс соціальна
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
359.3 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,80
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
359.4 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
24,90
грн
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Мілана
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
359.5 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
35,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
359.5 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,30
грн
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