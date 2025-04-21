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Гематоген (Haematogenumchild)
Гематоген (Haematogenumchild)
Вінниця
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
26,00
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
71.6 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Бердичів, вул. Червона, 14
74.0 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
27,00
грн
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Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
114.4 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Острозьких Князів, 83
114.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
126.0 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
26,00
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
154.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
26,00
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 56
168.2 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
24,80
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
180.0 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нетішин, вул. Шевченка Тараса, 7
180.0 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
181.8 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,40
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
182.3 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
184.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,70
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Коростень, вул. Грушевського, 20
190.7 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,00
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Сагайдачного Гетьмана, 7
216.7 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Квасилів, вул. Рівненська, 1
217.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 57
222.5 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Базарна, 8
222.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Магеля Віталія, 15
226.0 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 3
226.2 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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