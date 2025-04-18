Гематоген (Haematogenumchild)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
3.7 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 48
3.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
4.3 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Верона
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +