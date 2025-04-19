Гематоген (Haematogenumchild)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Любисток
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 163
2.6 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
В містах поряд
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Золочів, вул. Пушкіна, 1
63.5 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Золочів, вул. Бродівська, 2-В
64.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Стрий, вул. Січових Стрільців, 17/3
64.5 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, вул. Сокальська, 30
64.7 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
65.6 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Стрий, вул. Успенська, 3-А
66.2 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Валова, 56-А
69.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Броди, вул. Залізнична, 63-Б
84.5 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Паркова, 22
90.3 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Горохів, вул. Паркова, 22
90.3 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горохів, вул. Торгова, 5
91.0 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горохів, вул. Шевченка, 7
91.2 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Берестечко, вул. Незалежності, 6
97.6 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 7
98.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
99.0 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
99.0 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 17
99.2 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
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Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Нововолинськ, м-н 5-й, 9
100.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Локачі, вул. Миру, 14
109.4 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Франка Івана, 19
109.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +