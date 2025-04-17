Гематоген (Haematogenumchild)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коперника, 27
3.3 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 12-А
5.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 21-В
6.3 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Автозаводська, 17-А
7.5 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
8.8 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
В містах поряд
Авк фарм
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Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
105.5 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Острозьких Князів, 83
132.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
133.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 20
143.5 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Бердичів, вул. Червона, 14
149.2 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
151.7 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Свк фарм
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Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
208.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корець, пл. Київська, 11
237.6 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
249.2 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 13
249.2 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
265.4 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Рівне-медфарм
Березне, вул. Київська, 19
272.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Андріївська, 46-А
272.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Андріївська, 48
273.0 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
274.8 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нетішин, вул. Шевченка Тараса, 7
275.2 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тинне, вул. Українська, 6-А
275.5 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2
290.6 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Степанська, 37
291.6 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Грицюка, 1
296.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +