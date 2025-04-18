Гематоген (Haematogenumchild)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
1.2 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Громадського Олега, 1-Б
1.6 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
В містах поряд
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
513.7 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
524.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
533.5 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
533.6 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
533.8 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Острозьких Князів, 83
540.5 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
540.6 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 16:50
Бердичів, вул. Червона, 14
546.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
547.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Коростень, вул. Грушевського, 20
548.3 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
549.3 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
550.3 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
550.4 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
551.6 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
551.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
551.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
552.4 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
552.6 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
552.7 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
552.8 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +