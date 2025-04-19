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Гематоген (Haematogenumchild)
Гематоген (Haematogenumchild)
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Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
345.4 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
24,70
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
354.3 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
22,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
354.4 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,80
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Южне, просп. Миру, 13/5
354.5 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,80
грн
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Аптека enter
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Фонтанка, вул. Грецька, 2
374.7 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,60
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
374.7 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
24,70
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
374.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
374.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
375.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,00
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
375.6 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
375.6 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
375.7 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
24,70
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
375.8 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
24,00
грн
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Аріанна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
375.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
35,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
375.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
24,00
грн
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Фармацевт копєйкін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Кримська, 80
376.0 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
35,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
376.3 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,80
грн
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Мілана
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
376.3 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
35,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
376.4 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,30
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
376.6 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
24,30
грн
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