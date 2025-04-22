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Гематоген (Haematogenumchild)
Гематоген (Haematogenumchild)
Чернігів
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Авк фарм
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Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 20
194.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
205.0 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
26,00
грн
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Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Острозьких Князів, 83
229.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
229.5 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Бердичів, вул. Червона, 14
259.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
27,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
261.9 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
23,00
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
283.8 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 13
283.8 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тинне, вул. Українська, 6-А
316.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
319.7 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
26,00
грн
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Рівне-медфарм
Відчинено
Цілодобово
Березне, вул. Київська, 19
320.2 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Андріївська, 46-А
321.1 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Андріївська, 48
321.2 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. Воробинська, 14
326.7 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2
344.0 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Степанська, 37
344.4 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
349.3 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
26,00
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
350.0 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нетішин, вул. Шевченка Тараса, 7
350.5 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Грицюка, 1
355.6 км
Гематоген плитка плівка поліпропіленова 50 г №1
Натур +
25,70
грн
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