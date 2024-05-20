Бензилпеніцилін порошок для розчину для ін'єкцій 500000 ОД флакон, №1 - Запоріжжя (6234) Лікарський препарат - ціни
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Запоріжжя, вул. Космічна, 98
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Всього: упаковка (3)
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Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
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Всього: упаковка (2)
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Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4