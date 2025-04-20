Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 215 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1170,00
Економія при броні: -80,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1238,36
Економія при броні: -137,36 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1170,00
Економія при броні: -69,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1300,76
Економія при броні: -142,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1246,21
Економія при броні: -86,94 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1170,00
Економія при броні: -69,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1170,00
Економія при броні: -70,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1201,80
Економія при броні: -20,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1226,00
Економія при броні: -63,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1201,80
Економія при броні: -20,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1263,19
Економія при броні: -92,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1242,68
Економія при броні: -79,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1247,97
Економія при броні: -84,29 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1238,36
Економія при броні: -137,36 грн