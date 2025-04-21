Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1236,45
Економія при броні: -75,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1233,99
Економія при броні: -69,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1201,80
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1222,24
Економія при броні: -58,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1277,58
Економія при броні: -55,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
721,08
Економія при броні: -6,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
961,44
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1257,85
Економія при броні: -71,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1253,31
Економія при броні: -63,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1201,80
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1255,11
Економія при броні: -70,98 грн