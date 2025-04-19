Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 293 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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1002,51
Економія при броні: -76,11 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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1214,95
Економія при броні: -58,82 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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1218,71
Економія при броні: -60,96 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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1279,03
Економія при броні: -94,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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1176,00
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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1176,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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1209,90
Економія при броні: -57,39 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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