Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1245,73
Економія при броні: -58,76 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
480,72
Економія при броні: -4,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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1250,67
Економія при броні: -65,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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Аптека низьких цін
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Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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1251,73
Економія при броні: -89,07 грн
Аптека копійка
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Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1227,52
Економія при броні: -68,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1201,80
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1238,30
Економія при броні: -47,30 грн
Подорожник
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Відчиняється за 28 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
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Аптека ніжних цін
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Відчиняється за 28 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1319,10
Економія при броні: -100,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1247,03
Економія при броні: -88,83 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1285,52
Економія при броні: -103,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1238,30
Економія при броні: -47,30 грн