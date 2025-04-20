Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1170,00
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
721,08
Економія при броні: -8,88 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн