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Етацизин (Ethacizin)

Етацизин (Ethacizin)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 410 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1119,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1201,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1182,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1216,55
Економія при броні: -54,20 грн
1162,35 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1141,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1178,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1116,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1247,64
Економія при броні: -84,37 грн
1163,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1238,30
Економія при броні: -44,60 грн
1193,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1147,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
477,48 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1205,30 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1169,35 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1118,25 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1205,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1201,80
Економія при броні: -8,10 грн
1193,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1168,60 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1152,90 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1142,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1218,78
Економія при броні: -55,91 грн
1162,87 грн
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