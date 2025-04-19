Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 278 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1227,80
Економія при броні: -41,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1201,80
Економія при броні: -15,50 грн
Нє болєй
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,80 грн