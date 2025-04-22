Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1201,80
Економія при броні: -13,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1176,05
Економія при броні: -35,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
961,44
Економія при броні: -10,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1276,27
Економія при броні: -86,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1201,80
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1251,38
Економія при броні: -93,24 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1233,63
Економія при броні: -70,71 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
721,08
Економія при броні: -7,92 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1213,66
Економія при броні: -58,02 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
1307,12
Економія при броні: -82,90 грн