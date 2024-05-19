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Азомекс таблетки 5 мг блістер, №30 - Київ (84193) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
238,96
Економія: -27,76 грн
211,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: блістер (2)
231,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
255,32
Економія: -45,76 грн
209,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
250,47
Економія: -29,87 грн
220,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1), блістер (2)
242,87
Економія: -23,61 грн
219,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
255,10
Економія: -30,25 грн
224,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (3)
140,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: блістер (2)
238,92
Економія: -7,17 грн
231,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (4)
251,61
Економія: -36,55 грн
215,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (1)
220,26 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
236,51
Економія: -18,51 грн
218,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (3)
238,96
Економія: -12,46 грн
226,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: таблетки (20)
249,22
Економія: -39,66 грн
209,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
220,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
236,49
Економія: -7,09 грн
229,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (1)
246,55
Економія: -25,54 грн
221,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (1)
252,93
Економія: -43,37 грн
209,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
242,77
Економія: -42,74 грн
200,03 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: блістер (2)
249,30
Економія: -40,00 грн
209,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (3)
220,26 грн