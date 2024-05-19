Азомекс таблетки 5 мг блістер, №30 - Київ (84193) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 116 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Басейна, 10
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Нижній Вал, 23
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Саксаганського, 117
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Біла ромашка
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Всього: блістер (2)
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Київ, вул. Ярославська, 56-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
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Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Мед-сервіс
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Київ, пл. Печерська, 1
Фармація
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Київ, вул. Лаврська, 8
Аптека нц
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (20)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2