Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИПохідні дигідропіридинуЛевамлодипінАзомексЦіни в аптеках

Азомекс таблетки 2,5 мг блістер, №30 - Київ (84192) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
150,72 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
210,50
Економія: -83,20 грн
127,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1)
210,50
Економія: -83,20 грн
127,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1), блістер (2)
154,20
Економія: -18,39 грн
135,81 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (3)
88,24 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: блістер (1)
193,10
Економія: -65,80 грн
127,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
149,77
Економія: -16,71 грн
133,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: таблетки (10)
154,81
Економія: -23,66 грн
131,15 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (3)
147,76 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (2)
134,40 грн
Жолдіфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (1)
139,40 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
Всього: упаковка (1)
147,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (1)
149,87
Економія: -15,52 грн
134,35 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
155,60
Економія: -14,69 грн
140,91 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (1)
210,50
Економія: -83,20 грн
127,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6
Всього: упаковка (2)
134,33 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4-Б
Всього: упаковка (1)
168,90
Економія: -39,70 грн
129,20 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (4)
98,33
Економія: -0,64 грн
97,69 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Всього: упаковка (1)
134,33 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Всього: упаковка (1)
145,74
Економія: -22,47 грн
123,27 грн