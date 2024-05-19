Азомекс таблетки 2,5 мг блістер, №30 - Київ (84192) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 73 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Аптека доброго дня
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Київ, пл. Вокзальна, 1
Аптека копійка
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Київ, вул. Костянтинівська, 71
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Коперника, 2-А
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Жолдіфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Мед-сервіс
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4-Б
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Аптека
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 5