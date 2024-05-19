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Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон, №1 - Львів (78717) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
102,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
103,22 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (1)
147,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (2)
134,20 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Всього: упаковка (8)
120,74
Економія: -9,99 грн
110,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Калуш, вул. Дзвонарська, 8-А
Всього: упаковка (1)
79,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Калуш, вул. Каракая, 28-А
Всього: упаковка (1)
80,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
79,47 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вигода, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (5)
108,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
115,69
Економія: -1,08 грн
114,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (1)
115,21
Економія: -9,80 грн
105,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Опільського, 2
Всього: упаковка (1)
129,50
Економія: -18,94 грн
110,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (1)
116,03
Економія: -10,63 грн
105,40 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
Всього: упаковка (9)
118,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 64/2
Всього: упаковка (1)
103,22 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Яремче, вул. Свободи, 255-А
Всього: упаковка (1)
112,69 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 61
Всього: упаковка (2)
115,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
80,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (1)
79,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Рівне, вул. Відінська, 40
Всього: упаковка (1)
102,96 грн