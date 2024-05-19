Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон, №1 - Львів (78717) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Франка Івана, 82
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Личаківська, 71
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
В інших містах:
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Калуш, вул. Дзвонарська, 8-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Калуш, вул. Каракая, 28-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вигода, вул. Галицького Данила, 50
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 24
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Опільського, 2
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Аптека сальве
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 64/2
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Яремче, вул. Свободи, 255-А
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 61
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Рівне, вул. Соборна, 135
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Рівне, вул. Відінська, 40