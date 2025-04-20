Дезаміноокситоцин (Desaminooxytocinum)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
715,19
Економія при броні: -53,19 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
666,70
Економія при броні: -14,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
698,82
Економія при броні: -38,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
721,20
Економія при броні: -60,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
780,00
Економія при броні: -79,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
694,13
Економія при броні: -36,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
756,97
Економія при броні: -98,55 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
780,00
Економія при броні: -92,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
862,33
Економія при броні: -68,86 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
669,70
Економія при броні: -52,02 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
4.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
636,11
Економія при броні: -24,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
4.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
906,43
Економія при броні: -112,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
4.9 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
5.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
763,90
Економія при броні: -112,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
706,29
Економія при броні: -41,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
6.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
884,10
Економія при броні: -54,12 грн