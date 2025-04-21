Дезаміноокситоцин (Desaminooxytocinum)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Вінниця
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
646,90
Економія при броні: -0,10 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
849,85
Економія при броні: -25,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Келецька, 66
5.7 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
933,11
Економія при броні: -92,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
5.9 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
855,55
Економія при броні: -25,67 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гнівань, вул. Лісова, 4
19.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
41.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Летичів, вул. Шевченка, 1-А
65.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
758,00
Економія при броні: -22,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, пл. Соборна, 17
73.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
765,00
Економія при броні: -22,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бердичів, вул. Здоров'я, 1
74.2 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
74.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
913,38
Економія при броні: -136,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 41
77.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 21/1
77.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
760,80
Економія при броні: -50,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
101.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
649,54
Економія при броні: -23,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
102.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
702,77
Економія при броні: -44,40 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Героїв АТО, 5/1
106.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 10-А
109.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Повстанська, 42/2
109.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
793,00
Економія при броні: -23,79 грн