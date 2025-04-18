Дезаміноокситоцин (Desaminooxytocinum)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
924,55
Економія при броні: -59,54 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
764,50
Економія при броні: -67,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
921,85
Економія при броні: -123,87 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
4.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
5.2 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Мишель
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 49
5.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
766,50
Економія при броні: -69,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
5.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
763,90
Економія при броні: -67,30 грн