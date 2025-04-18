Київ
Дезаміноокситоцин (Desaminooxytocinum)

Дезаміноокситоцин (Desaminooxytocinum)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 81 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
924,55
Економія при броні: -59,54 грн
865,01 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
866,50 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
859,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
776,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
817,60 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
834,80 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
834,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
750,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
764,50
Економія при броні: -67,90 грн
696,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
796,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
921,85
Економія при броні: -123,87 грн
797,98 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
779,80 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
815,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
4.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
904,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
805,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
771,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
5.2 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
775,00 грн
Мишель
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 49
5.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
834,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
766,50
Економія при броні: -69,90 грн
696,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
5.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
763,90
Економія при броні: -67,30 грн
696,60 грн
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