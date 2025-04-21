Дезаміноокситоцин (Desaminooxytocinum)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
950,85
Економія при броні: -117,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
937,58
Економія при броні: -111,46 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
772,15
Економія при броні: -49,23 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
801,17
Економія при броні: -52,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
764,04
Економія при броні: -36,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
926,99
Економія при броні: -47,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
742,89
Економія при броні: -24,29 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
947,14
Економія при броні: -131,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
802,53
Економія при броні: -48,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
914,85
Економія при броні: -111,08 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
711,24
Економія при броні: -41,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
767,30
Економія при броні: -48,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
897,74
Економія при броні: -40,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
854,11
Економія при броні: -43,45 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
934,71
Економія при броні: -101,49 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
927,96
Економія при броні: -51,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 18/6
4.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
930,97
Економія при броні: -40,54 грн