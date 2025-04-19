Дезаміноокситоцин (Desaminooxytocinum)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
935,85
Економія при броні: -58,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
763,90
Економія при броні: -72,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
855,51
Економія при броні: -74,25 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
763,90
Економія при броні: -72,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
763,90
Економія при броні: -72,40 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Ужгородська, 1
1.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
941,67
Економія при броні: -127,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
763,90
Економія при броні: -72,40 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
916,24
Економія при броні: -36,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
926,13
Економія при броні: -37,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
782,69
Економія при броні: -45,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
2.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
763,90
Економія при броні: -72,40 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
2.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
3.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Подорожник
Львів, вул. Перфецького, 1
3.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
763,90
Економія при броні: -72,40 грн