Дезаміноокситоцин (Desaminooxytocinum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
756,74
Економія при броні: -37,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
936,23
Економія при броні: -132,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
900,27
Економія при броні: -147,67 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
659,30
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
826,32
Економія при броні: -135,15 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
895,00
Економія при броні: -90,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
895,00
Економія при броні: -90,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
916,27
Економія при броні: -53,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
727,70
Економія при броні: -28,86 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
887,01
Економія при броні: -147,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
851,82
Економія при броні: -41,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
700,40
Економія при броні: -43,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
920,01
Економія при броні: -109,99 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
895,00
Економія при броні: -90,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
816,23
Економія при броні: -44,16 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
924,37
Економія при броні: -34,08 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
679,56
Економія при броні: -39,56 грн