Дезаміноокситоцин (Desaminooxytocinum)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
944,71
Економія при броні: -126,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
959,75
Економія при броні: -59,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
5.9 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
943,72
Економія при броні: -34,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
907,55
Економія при броні: -30,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, перех. Південнопроектна / Аерокосмічний, 32/304
6.9 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
948,90
Економія при броні: -48,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
931,53
Економія при броні: -118,11 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
8.7 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
942,65
Економія при броні: -39,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
945,12
Економія при броні: -44,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
10.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
924,44
Економія при броні: -59,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 33-А
14.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
912,23
Економія при броні: -51,17 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
4.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
13.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дергачі, вул. Вокзальна, 70
14.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
17.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
736,40
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Люботин, вул. Слобожанська, 9/2
23.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
55.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
925,83
Економія при броні: -122,12 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
73.7 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
908,17
Економія при броні: -39,38 грн