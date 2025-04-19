Дезаміноокситоцин (Desaminooxytocinum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
938,70
Економія при броні: -39,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
928,03
Економія при броні: -141,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
930,14
Економія при броні: -52,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
913,86
Економія при броні: -121,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
907,93
Економія при броні: -58,72 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
910,42
Економія при броні: -148,78 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
844,93
Економія при броні: -163,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
920,04
Економія при броні: -158,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
795,81
Економія при броні: -30,84 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
4.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
786,56
Економія при броні: -106,37 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
4.7 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
932,93
Економія при броні: -46,52 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Новокримська, 3-А
5.2 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Подолинського Сергія, 10-А
5.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
913,99
Економія при броні: -38,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
763,90
Економія при броні: -81,90 грн