Дезаміноокситоцин (Desaminooxytocinum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
894,00
Економія при броні: -217,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
930,41
Економія при броні: -108,52 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
763,90
Економія при броні: -87,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
962,58
Економія при броні: -59,69 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
914,32
Економія при броні: -137,84 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114-А
3.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 56
5.0 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
915,13
Економія при броні: -53,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 2-Б
63.9 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
763,90
Економія при броні: -67,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Носівка, вул. Вокзальна, 1
65.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
758,00
Економія при броні: -61,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 8
83.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Соборності, 60-А
112.2 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
763,90
Економія при броні: -67,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Героїв України, 35
112.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107-А
113.9 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс