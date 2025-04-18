Йохімбіну гідрохлорид (Yohimbine hydrochloride)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
195,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
195,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
195,30
Економія при броні: -17,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
195,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
195,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
195,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
195,40 грн