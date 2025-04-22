Йохімбіну гідрохлорид (Yohimbine hydrochloride)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
195,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг контейнер №50
Корпорація Здоров'я
195,45
Економія при броні: -5,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
195,30
Економія при броні: -14,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
195,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
195,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
195,40
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
195,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
195,40
Економія при броні: -14,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
195,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
195,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
195,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
195,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Йохімбіну гідрохлорид таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
195,40 грн