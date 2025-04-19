Еритроміцин (Erythromycin)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,87
Економія при броні: -1,76 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,21
Економія при броні: -3,37 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,98
Економія при броні: -2,27 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,89
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,37
Економія при броні: -35,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,47
Економія при броні: -27,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,56
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,11
Економія при броні: -28,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,91
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,53
Економія при броні: -8,03 грн