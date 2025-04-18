Еритроміцин (Erythromycin)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 249 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,46
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,49
Економія при броні: -2,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,30
Економія при броні: -10,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,28
Економія при броні: -11,57 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,84
Економія при броні: -11,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"