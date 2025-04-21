Еритроміцин (Erythromycin)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,96
Економія при броні: -3,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,72
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,14
Економія при броні: -34,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,60
Економія при броні: -24,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,29
Економія при броні: -7,81 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,76
Економія при броні: -34,29 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
108,03
Економія при броні: -37,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"