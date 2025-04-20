Еритроміцин (Erythromycin)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,24
Економія при броні: -16,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,28
Економія при броні: -25,69 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,53
Економія при броні: -35,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,88
Економія при броні: -7,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,28
Економія при броні: -9,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,57
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,82
Економія при броні: -17,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,00
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,37
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,53
Економія при броні: -5,47 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"