Еритроміцин (Erythromycin)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 370 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,40
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,94
Економія при броні: -3,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Еритроміцин таблетки 100 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
108,70
Економія при броні: -37,94 грн