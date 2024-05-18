Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №30 - Харків (77311) Лікарський препарат - ціни
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
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Харків, проїзд Стадіонний, 11
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Харків, вул. Павлова Академіка, 307
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Харків, просп. Слави, 3-А
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Харків, вул. Золочівська, 19
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Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-Б