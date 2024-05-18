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Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №30 - Харків (77311) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
37,90
Економія: -4,94 грн
32,96 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
34,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
37,90
Економія: -4,94 грн
32,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (4)
37,90
Економія: -4,94 грн
32,96 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
36,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
37,12
Економія: -4,16 грн
32,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (1)
29,68
Економія: -2,41 грн
27,27 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (9)
37,73
Економія: -4,77 грн
32,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
37,32
Економія: -4,36 грн
32,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (2)
37,90
Економія: -4,94 грн
32,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Всього: упаковка (5)
37,87
Економія: -4,91 грн
32,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (4)
37,70
Економія: -4,74 грн
32,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (4)
37,74
Економія: -4,78 грн
32,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
Всього: упаковка (4)
37,78
Економія: -4,82 грн
32,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (3)
35,99
Економія: -3,58 грн
32,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (2)
36,33
Економія: -3,37 грн
32,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
Всього: упаковка (5)
20,25
Економія: -1,05 грн
19,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Слави, 3-А
Всього: упаковка (6)
37,89
Економія: -4,93 грн
32,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (4)
37,73
Економія: -4,77 грн
32,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-Б
Всього: упаковка (9)
36,69
Економія: -3,60 грн
33,09 грн