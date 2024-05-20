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Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №20 - Запоріжжя (77310) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
28,91 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
16,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
29,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
15,59 грн
Аптеки 24 години
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
16,23 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
16,20 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (3)
29,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
Всього: упаковка (1)
31,79
Економія: -5,19 грн
26,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
14,98 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (1)
32,40
Економія: -5,80 грн
26,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: таблетки (10)
14,84 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (2)
29,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
14,97 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (6)
16,23 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (3)
29,57 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: таблетки (10)
17,07 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (3)
14,98 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (8)
16,19 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21
Всього: упаковка (5)
16,19 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 25
Всього: упаковка (5)
16,23 грн