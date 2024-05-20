Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №20 - Одеса (77310) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Одеса, просп. Олександрівський, 3
В інших містах:
Аптека tas
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Мед-сервіс
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Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Мед-сервіс
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Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
Мед-сервіс
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Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Мед-сервіс
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Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Мед-сервіс
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Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Бажаємо здоров'я
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Кілія, вул. Гагарінська, 84
Мед-сервіс
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Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
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Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Мед-сервіс
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Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
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Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
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Кривий Ріг, просп. Миру, 28