Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИПохідні дигідропіридинуАмлодипінАмлодипін-АстрафармЦіни в аптеках

Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №20 - Одеса (77310) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
29,41
Економія: -4,73 грн
24,68 грн
Аптека tas
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (1)
25,92 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Всього: упаковка (2)
29,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
Всього: упаковка (2)
29,93 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (2)
16,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
29,93 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
31,43 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кілія, вул. Гагарінська, 84
Всього: упаковка (2)
27,93 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (3)
29,46 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (1)
32,40
Економія: -5,80 грн
26,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Всього: упаковка (2)
29,93 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Всього: упаковка (3)
16,10 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Всього: упаковка (5)
20,95 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (1)
29,92 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
32,00
Економія: -5,40 грн
26,60 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
Всього: упаковка (1)
32,40
Економія: -5,80 грн
26,60 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
Всього: упаковка (1)
16,20 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (1)
16,21 грн
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Всього: упаковка (6)
29,93 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (2)
16,23 грн