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Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №20 - Львів (77310) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
25,30 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
25,30 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
25,30 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
29,30 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: таблетки (10)
25,30 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (1)
27,40 грн
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (1)
29,30 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
25,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (5)
18,68
Економія: -1,80 грн
16,88 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (1)
29,00 грн
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Патона, 2/7
Всього: упаковка (1)
29,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: упаковка (1)
25,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
25,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: упаковка (1)
14,60 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Очеретяна, 10
Всього: упаковка (1)
27,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Чукаріна, 1
Всього: упаковка (1)
25,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
25,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (1)
27,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 113-Д
Всього: упаковка (1)
14,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
24,80 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом