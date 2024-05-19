Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №20 - Львів (77310) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 20 аптеках
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Львів, вул. Бандери Степана, 15
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Львів, вул. Міхновських, 31-А
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Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
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Львів, вул. Моршинська, 2
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Львів, вул. Медведецького, 29
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Львів, вул. Повітряна, 99
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
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Львів, вул. Суботівська, 2-А
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Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
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Львів, вул. Очеретяна, 10
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
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Львів, вул. Стрийська, 113-Д
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У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом