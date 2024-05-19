Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №20 - Київ (77310) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 44 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Віталюкс
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Свк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Коперника, 2-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ернста Федора, 16
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16