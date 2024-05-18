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Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №20 - Харків (77310) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
30,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
30,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
30,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
30,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (1)
14,98 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (2)
30,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (1)
31,43 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
Всього: упаковка (2)
30,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (2)
30,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Всього: упаковка (4)
31,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (17)
30,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Всього: упаковка (4)
29,00 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Всього: упаковка (2)
30,00 грн
Сатурн-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
Всього: упаковка (3)
29,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
Всього: упаковка (6)
29,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (2)
29,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (3)
31,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (2)
29,61 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (2)
29,58 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: упаковка (2)
29,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
29,91 грн
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (5)
29,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (2)
29,63 грн
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: блістер (1)
29,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 41
Всього: упаковка (3)
27,44 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (2)
29,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (1)
29,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Всього: упаковка (1)
25,90 грн