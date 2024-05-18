Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №20 - Харків (77310) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, просп. Науки, 9
Мед-сервіс
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Харків, просп. Перемоги, 50-Е
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Мед-сервіс
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Магнолія
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Харків, вул. Велика Панасівська, 115
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Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Магнолія
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Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Сатурн-фарм
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Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
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Всього: упаковка (6)
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Харків, вул. Миру, 54/1
Мед-сервіс
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Красноград, вул. Полтавська, 91
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Полтава, просп. Миру, 30-А
Мед-сервіс
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Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Мед-сервіс
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Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Мед-сервіс
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Полтава, вул. Європейська, 104
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67